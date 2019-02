Me Madické Niang : « Mon combat... »

Le premier journal de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 février 2019 a été diffusé sur la RTS, ce 3 février 2019, sous la supervision du Comité national de régulation audiovisuel (CNRA). Me Madické Niang, le candidat de la coalition Madické 2019 est le premier à passer suite au tirage au sort effectué par l’organe de contrôle.

Dans sa déclaration, ce dernier se présente comme « le choix qui rassure ». «



Mes chers compatriotes, déclare-t-il, le 24 février 2019 en vertu de votre pouvoir souverain, vous allez choisir celui à qui vous confierez le destin de votre Nation. En 2012, vous aviez choisi le président Macky Sall. Aujourd’hui, grande est votre déception et je vous comprends. Pendant sept (7) ans, nous avons, ensemble, enduré dans la dignité des souffrances et des injustices caractérisées par l’instrumentalisation de la justice et par une mal gouvernance avérée. Le secteur privé national est à terre parce qu’il est écarté de l’essentiel des marchés publics. Les femmes sont confinées dans la précarité en raison de l’absence de financements, les jeunes souffrent d’un manque de formation et d’emploi, ce qui les plonge dans une oisiveté et un désespoir. Ainsi, par milliers, préfèrent-ils, ensevelir leurs déceptions dans le désert du Sahara ou noyé dans la Méditerranée leurs aspirations à une vie meilleure. »



Il poursuit : « La situation de notre pays est incontestablement inquiétante. Mon combat est celui d’une jeunesse qui a perdu tout espoir et nos braves femmes qui endurent les risques médico-sociaux, l’insécurité, la faim. » Avant de promettre : « Je viens donc vous proposer une alternative crédible, une autre manière de gouverner. Mon parcours me confère toutes les qualités pour être votre meilleur choix. S’y ajoute ma proximité avec tous les foyers religieux musulmans et chrétiens, constitue un gage de stabilité pour le Sénégal. Par mon éducation, j’incarne des valeurs fondamentales de la société sénégalaise : le respect de la parole donnée, la générosité, la solidarité, le courage et la persévérance. »