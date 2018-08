Me Madické Niang à Macky Sall : «Ne jamais utiliser le pouvoir pour brimer ses adversaires»

Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie (Pds et alliés), Me Madické Niang, lui, a préféré «lancer un message au Président de la République». «Il a l’obligation, en tant que chef de la nation, de consolider la paix», a-t-il posé au sortir de Massalikoul Djinane où il a prié.

«Consolider la paix, c’est d’abord engager un dialogue permanent avec son peuple, avec les autres composantes de la vie politique, je parle de l’opposition. Ne jamais utiliser le pouvoir pour brimer ses adversaires. Et aujourd’hui, faire de sorte que les prochaines élections soient organisées dans les meilleures conditions. Il ne doit pas faire moins qu’Abdou Diouf, qu’Abdoulaye Wade.»