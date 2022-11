Me Madické Niang dément le décès de Cheikh Tidiane Sy et apporte des précisons

L’information selon laquelle Cheikh Tidiane Sy, ancien ministre de l’intérieur sous Abdoulaye Wade est décédé a été démentie par Madické Niang. En effet, contacté au téléphone l’avocat, ancien collègue de M. Sy au gouvernement de Abdoulaye Wade infirme l’information. “J’ai longuement parlé au téléphone avec Cheikh Tidiane Sy”, précise Me Madické Niang. Selon ce dernier, “c’est une dame libanaise assise auprès de Cheikh Tidiane Sy dans l’avion qui est décédée”. “Cheikh Tidiane Sy se trouve actuellement à Ankara où il se porte très bien”, conclut Me Madické Niang.



Un peu plus tôt dans la soirée Seneweb relayait la nouvelle du décès de Cheikh Tidiane Sy, sur la base des témoignages d’une source qui a partagé le même vol que l’homme d’État. “C'est au moment de son évacuation en Turquie pour des soins, que l'homme politique est décédé. Son corps a été débarqué à Athènes où l'avion a été contraint de faire une escale de deux heures”, nous indiquait la source.



Compte tenu des éléments apportés par Me Madické Niang, nous présentons nos excuses au ministre Cheikh Tidiane Sy, à sa famille ainsi qu’à nos lecteurs.