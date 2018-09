Me Madické Niang parmi la délégation des libéraux du PDS envoyée à Touba

Images à l'appui, Dakarposte est en mesure de révéler que Me Madické Niang, qui a eu une brouille connue de tous avec le "pape du Sopi" (Me Abdoulaye Wade) est au nombre de la délégation du Pds dépêchée à Touba aux fins de représenter le parti de Karim pardon de Me Abdoulaye Wade au Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké.



Hormis, Me Madické Niang, nos radars nous soufflent qu'il y'a Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix entre autres.



Pour rappel, c'est aujourd'hui, jeudi 13 septembre, que la communauté Mouride célèbre le magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké.



Cette commémoration marque la naissance du troisième khalife général des Mourides ayant accédé au khalifat en 1968. Serigne Abdou Khadre Mbacké a succédé au khalifat à son frère Serigne Fallou Mbacké, qui a été le successeur du fondateur du mouridisme.