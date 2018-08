Me Mbaye Guèye:"Je suis au regret de dire que le député Bamba Dièye s’est trompé sur la personne qu’il a accusée"

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats prend la défense de Malick Lamotte. Me Mbaye Guèye pense que Cheikh Bamba Dièye s'est trompé sur la personne. "Cheikh Bamba Dièye dégage l’impression d’un homme de retenue. Mon avis est qu’autant il avait le droit de se prononcer sur le système judiciaire de manière générale, la justice étant rendue au nom du peuple, les citoyens sénégalais ont le droit de se prononcer sur leur justice, autant il devait se garder de citer les noms, d’indexer nommément des magistrats. Je parle de l’un d’entre eux, le juge Malick Lamotte qu’il a cité et que je connais particulièrement, profondément, depuis la faculté de droit. Je trouve scandaleux qu’on puisse accuser de la sorte, ce juge de corrompu. C’est une chose que je ne peux pas accepter, connaissant l’homme et le professionnel", plaide Me Mbaye Gueye. Le bâtonnier poursuit son argumentaire : "il y a quelques années, la justice sénégalaise était secouée par ce que l’on a qualifié d’affaire de la corruption au niveau de la magistrature. Pour information, cette affaire est partie d’une dénonciation écrite de ce juge Lamotte. Lorsqu’on a porté à sa connaissance que, dans un dossier qu’il géré dans sa chambre (Il était Président de cette chambre), des gens ont eu à intervenir pour réclamer de l’argent aux parties concernées, il a de suite écrite à la hiérarchie pour dénoncer les faits, laquelle dénonciation a conduit le ministre de la Justice de l’époque, Cheikh Tidiane Sy, à dégager l’Inspection et demander l’Igas (Inspection générale de l'Administration de la Justice) d’investiguer sur ces faits. Lorsque le rapport a été déposé au niveau de l’Igas, il a été conclu que le juge Lamotte n’était pas concerné, ni directement ni indirectement, par cette affaire dénoncée. Il n’a pas fait l’objet d’aucune mesure pouvant s’apparenter à une quelconque sanction". "Je suis au regret de dire que le député Bamba Dièye s’est trompé sur la personne qu’il a accusée", conclut Me Mbaye Guèye. Par ailleurs, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Sénégal est revenu sur le dossier de Madinatoul Salam. "En ce qui concerne le dossier de Madinatoul Salam, qui incrimine Cheikh Béthio Thioune et Cie, il doit être jugé. Un point un trait. L'instruction du dossier a été clôturée. Le juge qui a mené l'instruction à Thiès a même été affecté à Dakar. Le dossier a été clôturé et les accusés renvoyés devant la Chambre criminelle depuis plusieurs années. Ce qui est très gênant, c'est qu'on ne juge pas les faits et ont maintien de jeunes sénégalais en prison. (...) C'est extrêmement grave. Leur détention ne se justifie plus ! Parce que le provisoire s'arrête avec la clôture de l'information. Je me demande quel est le régime juridique qui régit ces jeunes mis en prison suite aux événements de Madinatoul Salam ? Quel est le régime juridique ?", s'offusque-t-il dans les colonnes de l'Observateur.