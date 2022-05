Me Moussa Diop après la sortie de Déthié Fall : "Cet aveu de taille engage Khalifa Sall, qui a déçu tout l'espoir des Sénégalais"

"Je viens d'écouter juridiquement et politiquement, la déclaration de M. Déthié Fall, mandataire de Yewwi Askan wi à sa sortie de la Direction générale des élections (Dge).



Il vient d'avouer que c'est Saliou Sarr (bras droit de Khalifa Sall), à qui il a remis le cachet de la coalition, qui a trafiqué et déposé la liste de Dakar non-paritaire et non rectifiable. Cet aveu de taille engage directement la responsabilité de Khalifa Sall, qui a déçu tout l'espoir des Sénégalais.



Barthélémy Dias appréciera. Dieu n'aime pas l'injustice. Je prépare, ce jour une assignation en justice contre tous les comparses actifs et passifs de cette escroquerie politique", annonce Me Moussa Diop sur sa page.