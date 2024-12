Me Moussa Diop charge Sonko: "Il a préféré aller chercher ceux qui l'ont mis en prison..."

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 22 Décembre 2024 à 16:34 modifié le Dimanche 22 Décembre 2024 - 16:41

Igfm- À la veille des législatives, Ousmane Sonko avait décidé de la dissolution de la coalition "Diomaye Président" et d’aller aux législatives sous la Bannière de Pastef. Ce qui n’a pas plus du tout aux alliés de la défunte coalition. Parmi eux, Me Moussa Diop qui, sur le grand Jury de la Rfm ce dimanche, n’a pas mâché ses mots à l'endroit du patron du parti présidentiel.





