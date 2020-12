Me Moussa Diop, nouveau porte-étendard du combat contre le 3e mandat : « Mimi Touré fera partie de la bataille (...) Concernant Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye et... »

Le débat contre un éventuel troisième mandat du président Macky Sall se poursuit de plus belle. En effet, l'ancien directeur de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, vient d'esquisser de possibles alliances pour combattre le troisième mandat. Pour le président de l'Alternative Générationnelle / AG JOTNA, il faut toujours tenir un langage de vérité avec son dirigeant.



"Au Sénégal, nous avons un problème avec la vérité, le respect de la parole donnée. On assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle la dévalorisation de la parole donnée. Être avec quelqu'un, c'est également le conseiller..." lance l'une des victimes du 3e mandat, Me Moussa Diop, qui était l'invité du Grand Jury, sur la RFM.



Considérant le cas de l'ancien Premier ministre Aminata Touré, Me Moussa Diop estime qu'elle est déjà dans l'espace de combat de 'ce virus' du troisième mandat. "Je trouve que Aminata Touré, fera partie de ceux qui vont s'opposer contre le troisième mandat car, cette affaire n'est pas exclusivement destinée à l'opposition, mais elle est aussi l'affaire des compagnons des premières heures du président Macky Sall. Donc, il est clair que Aminata Touré fera partie de cette lutte pour les convictions".



Me Moussa Diop estimera par ailleurs que même ceux qui sont appelés "super ministres" à l'image de Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mouhamadou M. Cissé ou Oumar Youm, peuvent faire de même, c'est le moment, car ce n'est pas parce qu'on a été limogé que c'est la fin du monde". Me Moussa Diop de préciser également que dans la vie politique, soit vous dépendez de la discrétion d'une plume, ou vous allez au contact des suffrages de la population".



Pour terminer, l'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, assure souhaiter, malgré tout, au président Macky Sall une sortie honorable après ses deux mandats consécutifs.



























































dakaractu