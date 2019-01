Me Wade : « J’ai déjà préparé ma tombe à Touba »

En provenance du Qatar, l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, est arrivé, hier, à Paris selon le journal Le Temoin. Dans le salon d’honneur l’aéroport Charles de Gaulle comme au parking, il a été accueilli par les hauts responsables politiques de la Fédération Pds de France. Le froid n’a pu empêcher les inconditionnels du « Sopi » de venir massivement accueillir le président Wade apparemment très en forme. Comme l’a d’ailleurs constaté M. Cheikh Tidiane Sall, coordinateur du Front pour le départ de Macky (Fdm) regroupant la quasi-totalité des partis d’opposition sénégalais de France, « sur les plans physique et mental, Gorgui est très en forme ! A ma grande surprise, il m’a demandé des nouvelles de certains de mes parents avec qui il a travaillé en 1978 à Dakar ! Juste pour vous dire qu’il a toujours bonne mémoire » s’est réjoui M. Sall à sa sortie de l’aéroport. Dès son arrivée dans la capitale parisienne, nous rapporte-t-on, Me Abdoulaye Wade a regagné son domicile de Versailles en laissant moult supputations et commentaires au sein des militants.