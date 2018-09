Me Wade a appelé Madické Niang avant de demander à Oumar Sarr et Co de ne pas "tirer" sur ...

C'est une information systématiquement "verrouillée" au sein des libéraux, du moins des pièces maitresses du Pds, mais c'était sans compter avec la perspicacité des radars fureteurs de dakarposte.



Figurez-vous que l'ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade a joint au téléphone Me Madické Niang. Leur conversation téléphonique a eu lieu ce mardi 11 septembre 2018. Précisément à 16 heures. Dans son légendaire ton humoristique, Wade a d'abord taquiné son interlocuteur au bout du fil avant de glisser quelques anecdotes sur leur regretté guide spirituel Serigne Saliou Mbacké. Puis, "Pa Bi" (Me Wade), qui cherchait, sans nul doute, à faire revenir à de meilleurs sentiments l'avocat attitré de son fils, de se confondre en remerciements entre autres éloges à l'endroit de Me Madické Niang. Lequel, qu'on le porte dans son coeur ou pas a, jusqu'ici, montré une attention particulière, tendu la perche, avec grand dévouement au "Vieux" et à son contesté fils, Karim Wade, notamment durant l' épreuve carcérale de "l'exilé de Doha".



En somme, preuves à l'appui, dakarposte est en mesure de révéler que Wade et Madické se sont longuement expliqués. Aussitôt après avoir taillé une bavette avec "l'homme des pensées de tata Khoudia", l'ex Président de la République câblera encore son second couteau Oumar Sarr. Et, c'était pour lui donner des instructions claires et fermes. " Vous devez lancer la campagne du parrainage à la permanence, que personne n'attaque Madické !" dira le prédécesseur du Pr Macky Sall aux manettes du pouvoir Exécutif.



Cela dit, dakarposte, qui a annoncé depuis quelques semaines la candidature de Me Madické Niang, vous promet de revenir sur le cas de ce dernier et la confidence sur sa candidature à la Présidentielle de 2019 qu'il avait faite il y'a de cela trois ans à son toubib établi au pays de Marianne.



A tout à l'heure !





Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, dirpub dakarposte

Mail: njaydakarposte@gmail.com