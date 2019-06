Me Wade mobilise ses troupes

Me Abdoulaye Wade a mobilisé ses troupes et les a invités à prendre part à la manifestation de la plateforme Aar Li Nu Bokk sur l’avenue Bourguiba. «Le Président Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Pds, demande aux militantes et aux militants ainsi qu’aux mouvements «karimistes» de participer massivement à la manifestation de ce vendredi 28 juin 2019 à la place de la Nation, organisée par la plateforme «Aar Li Nu Bokk». Il faut noter que le préfet de Dakar a sorti hier nuit un décret pour interdire la manifestation.