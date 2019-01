Me Wade quitte Doha pour Paris avant son retour à Dakar

Dakarposte, qui avait ébruité en exclusivité le retour au bercail de "Wade family" vous file la der des ders.



En effet, nous tenons de bonnes sources que l'ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade, qui va, pourrait-on dire, livrer son ultime combat contre Macky, a quitté sa résidence cossue de Doha.



"Me Wade est attendu ce dimanche à Paris. Il y transite juste avant de revenir enfin à Dakar où il est très attendu. Wade va accueillir son fils Karim. Je ne vais pas vous dévoiler la date mais soyez surs, comme vous l'aviez annoncé , Wade et son fils vont revenir à Dakar sous peu" consent à nous révéler une source fiable, au parfum du train de vie de "Wade family"