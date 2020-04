Mea Culpa- Jean Matar Seck n'est jamais mêlé à "l'affaire Hiba Thiam"

Dakarposte bat sa coulpe! Nous reconnaissons que nous avons été abusé, pour cette fois, par une source jusqu'ici fiable. Que s'est-il passé? Dans la collecte d'informations de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Hiba THIAM, décédée dans des conditions nébuleuses, nous nous sommes d'abord rendus le samedi dans la matinée sur les lieux à l'immeuble Garden en question, mais nous n'avons pu accéder au saint des saints. Nous avons beau "manoeuvré" aux aux fins d'en savoir davantage sur l'information que nous avons ébruité en exclusivité. N'en démordant pas, nous avons activé nos sources, non sans mener simultanément nos propres investigations.

Malheureusement, une de nos sources nous a induit en erreur. Nous avons malencontreusement cité le nom de Jean Matar Seck dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Hiba Thiam". Or, ce Monsieur (Jean Matar Seck, fils de Saer Seck) n'est pas mêlé à cet esclandre.

Nous reconnaissons notre faute et nous nous en excusons auprès de l'intéressé (Jean Matar Seck) avec lequel nous avons d'ailleurs échangé au téléphone. Fort heureusement, il a accepté notre repentir.

Nous adressons également nos excuses à nos lecteurs et partenaires!