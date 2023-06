Médiation en Russie : Les requêtes de Macky et les réponses de Poutine

Les chefs d'Etat africains, qui disent mener une médiation entre l'Ukraine et la Russie, se sont rendus ce samedi au Krémlin. Ils ont été reçus par Vladimir Pourine. Dans leurs discussions, le président Macky Sall lui a indiqué que malgré la situation sur le terrain au plan militaire, «il est important de garder les couloirs de discussion et de dialogue pour que des solutions humanitaires soient privilégiées et que toute autre question qui pourrait survenir dans le cadre de l’apaisement, puisse être obtenue».



D’ailleurs, pour Macky Sall, dans l’urgence, les efforts humanitaires doivent être renforcés notamment en faveur d’échange de prisonniers et de civils. «Je voudrais saluer la libération de prisonniers de guerre ukrainiens par la Russie le vendredi 9 juin dernier. C’est une bonne démarche à explorer pour obtenir un accord de principe pour la libération des prisonniers», a-t-il encouragé Moscou.



Il a déclaré au chef de l’Etat Russe que l’Afrique veut la paix entre son pays et l’Ukraine et que le continent a la conviction que cette paix est possible par le dialogue et le compromis.



Prenant la parole, Vladimir Poutine a déclaré que ce n’est pas son pays qui a arrêté les discussions. «Nous n’avons jamais rejeté les négociations chers amis. Ce n'est pas nous, ce sont les autorités de l’Ukraine qui ont déclaré qu’ils ne vont pas mener de négociations», a déclaré Vladimir Poutine.



Quant à la question des détenus, le patron du Krémlin souligne qu’il y a un processus qui est en cours dans lequel l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes unis apportent leur contribution, notamment pour ce qui concerne les enfants. «Il n’y aura pas d’obstacle à ce processus je voudrais vous rassurer», dit-il. Le reste des discussions n’a pas été retransmis.

























































igfm