Médiation pénale avortée pour Marie Lo

Ce n’est pas encore le bout du tunnel pour Marie Lo, qui contrairement à son père qui a séduit les mélomanes sénégalais avec son tube « Tajabone », n’a pas pu convaincre hier ses « victimes » qui l’ont traînée en justice pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 500 millions francs CFA. En effet, la médiation pénale souhaitée par cette dernière n’a pas eu l’effet escompté. La partie plaignante a tout bonnement refusé la proposition de l’ex(épouse du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow.



En effet, Marie Lo a proposé séance tenante la somme de 50 millions CFA et a promis de verser 100 millions à ses « victimes » la semaine prochaine, indiquant à la partie plaignante, qu’après sa sortie de prison, elle va régler le reste de l’addition. Mais elle s’est vue cracher à la figure sa demande. La partie plaignante a dit niet et exige de rentrer dans ses fonds, surtout qu’il y a eu une rupture de confiance totale avec la fille d’Ismaël Lo.



L'As