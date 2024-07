Médina : 9 Sierra-Léonaises transformées en esclaves sexuelles, la proxénète arrêtée

Un réseau de traite de personnes a été démantelé sur l'axe Sierra Leone - Sénégal par les éléments de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT).



Ce coup de filet est consécutif à l'exploitation d'un renseignement relatif à la présence, à la Médina, de filles de nationalité sierra-léonaise. La descente inopinée effectuée par les policiers à la rue 25 x corniche a permis de retrouver A. S., S. K., F. B., F. C., A. J. A. S., S. K., F. B., F. C. et A. J.



Ces neuf filles avaient quitté la Sierra Leone pour rejoindre leur compatriote M. Ba au Sénégal, en vue de trouver un emploi. A Dakar, elles ont été transformées en esclaves sexuelles.



Les éléments de cette unité de la Direction de la Police de l’air et des frontières (DPAF) ont arrêté la dame M. Ba pour traite des personnes, proxénétisme et violence sur mineure.



Ce que révèle l'enquête de la DNLT



Il ressort du dossier que la ressortissante sierra-léone M. Ba forçait ses neuf compatriotes, dont des mineures, à la prostitution. Interrogées sur procès-verbal, ces filles ont toutes déclaré avoir été recrutées par la dame depuis leur pays, pour les aider à trouver un emploi au Sénégal.



En lieu et place d’un travail décent, M. Ba les forçait à se prostituer pour son propre compte et sous la contrainte. La perquisition de la chambre de la proxénète a permis aux policiers de la DNLT de saisir un lot de préservatifs.



Mise devant le fait accompli, elle pourtant tout nié en bloc. M. Ba a déclaré avoir hébergé ses compatriotes à la demande de leurs parents respectifs. Mais elle a reconnu son état de prostituée.



Interpellée sur les préservatifs découverts dans sa chambre, la dame a tenté de faire croire aux enquêteurs qu’elle en fait un usage personnel, selon des sources de Seneweb.



Au terme de l'enquête diligentée par la DNLT, M. Ba a été déférée au tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour traite des personnes, proxénétisme et violence sur mineure.





























































seneweb