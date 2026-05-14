Médina : un incendie nocturne réduit un magasin en cendres et fait plus de 12 millions FCFA de pertes

Lalerte a été donnée lors d’une patrouille de routine des éléments de la Brigade de recherches du commissariat de la Médina. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers avaient déjà réussi à maîtriser les flammes. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.



Le propriétaire, I. Ka, a indiqué aux enquêteurs que le magasin contenait 35 cartons de chaussures, 500 sacs, ainsi que deux motos électriques et une moto PCX. Les pertes sont estimées à 12,8 millions de francs CFA, selon des sources proches de l’enquête.



L’origine du sinistre reste pour l’instant inconnue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incendie.





























































igfm