Médoune Sèye n'a jamais été arrêté...La vérité sur le cas de cet animateur de Walf

Ce lundi matin, une information s'est vite propagée comme quoi Médoune Sèye, animateur sur la chaine privée Walf Tv est arrêté par la police et qu'il est

accusé d’exercice illégal de médecine par l’ordre national des médecins du Sénégal.



Renseignements pris par dakarposte, il n'en est absolument rien. L'animateur a été certes été entendu par la police de Golf, mais il n'a pas été mis aux arrêts comme relayé. Aux dernières nouvelles, son dossier a été transmis au procureur de la République qui doit décider de son sort.



Que s'est il passé au juste? En fait, c'est l'Ordre des Médecins du Sénégal qui a porté plainte contre le sieur Médoune Sèye. Que lui reproche t'on? Il fait des croquis sur Walf concernant ses connaissances en médecine traditionnelle et certaines maladies. "En fait, il illustre ses explications. C'est son style à lui et je ne crois pas que ça soit un délit. Et, puis pour votre information la pratique de la médecine traditionnelle n'est pas interdite au Sénégal. A preuve, il y'a la Direction de la Médecine Traditionnelle au ministère de la Santé. Donc, Sèye peut bel et bien pratiquer la médecine traditionnelle" nous souffle une source au fait de cette affaire