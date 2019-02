Meeting à Castors : Les promesses d'Amadou Bâ, une fois Macky Sall réélu

La commune de Dieuppeul-Derklé a affiché le plein ce vendredi 15 février. En campagne électorale dans le fief du coordinateur électoral de ladite commune, Aboubacar Sédikh Bèye, la première dame, Marième Faye Sall, le délégué régional de Dakar, Amadou Bâ ont été accueillis par des militants grandement mobilisés, avec des pancartes à l’effigie du Président sortant Macky Sall.



Aux populations de Dieuppeul-Derklé, le délégué régional de Dakar soutient que le terrain de Castors est devenu propriété de ladite commune. Et leur a fait savoir qu'il sera transformé, sur instruction du président Macky Sall, un stade municipal au bénéfice de la population. Les travaux démarreront dans le courant de l'année 2019.



L'autre problème évoqué par Amadou Bâ est le marché de Castors. Pour lui, ce marché qui a été à l'origine d'une polémique entre commerçants et résidents, a besoin d'être agrandi. Et pour ce faire, il invite les responsables des deux camps à mener une discussion pacifique pour trouver un schéma à mettre en oeuvre pour l'agrandissement de ce marché.



Amadou Bâ d'ajouter : "à la demande de vos responsables communaux, nous allons voir comment améliorer votre poste de santé".



Ainsi, l'argentier du gouvernement sortant a profité de l’occasion pour annoncer que le tiers du budget du Sénégal pour la période 2019-2024 sera exclusivement consacré aux femmes et à la jeunesse sénégalaise. Aussi, il précise que le financement des femmes sera porté à 100 milliards de francs CFA. La couverture maladie universelle (Cmu), les bourses sociales, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes connaîtront aussi une hausse.



Ce, pour dire que le deuxième mandat du président Macky Sall sera résolument tourné vers la jeunesse et les femmes.



Amadou Bâ a, néanmoins, formulé des remerciements à l'encontre des leaders de Benno bokk yakkar de Castors-Dieuppeul-Derklé, tout en les invitant à s'unir pour remporter le scrutin à 70% au soir du 24 février...