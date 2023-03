Méga meeting du 14 et marches du lendemain : Ousmane Sonko donne le ndigueul à la jeunesse de braver une quelconque interdiction

En conférence de presse, le président de Pastef est formel. Le meeting du 14 mars et les marches annoncées le lendemain sur l’ensemble du territoire nationale seront tenus vaille que vaille. “ Je m’adresse au président Macky Sall, ce giga meeting et les marches dans les départements que tu le veuille ou non, ils seront tenus. C’est le ndigueul que je donne à la population acquise à la cause de notre coalition”, martèle Ousmane Sonko.



La tenue de ces rencontres politiques vise deux objectifs. Selon Ousmane Sonko, “ c’est pour dénoncer les arrestations abusives, contre l’instrumentalisation de la justice et barrer la route à ce pouvoir véreux ”, conclut le patriote en chef.













































































































dakaractu