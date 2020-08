Meilleurs bookmakers mobiles au Sénégal

Services supplémentaires

Bonus

Vous voulez faire l'expérience de l'excitation réelle et jouer gros? Il est temps de parier sur deux grands bookmakers sénégalais - 1xBet et Premier Bet avec l’application mobile! Ce sont des sociétés de paris les plus connues sur la scène internationale. Dans les pays africains, on ne peut pas trouver un parieur qui n'aurait pas entendu ces marques.Derrière 1xBet et Premier Bet, se trouvent des bookmakers puissants, qui mènent leurs activités pendant plusieurs années. Sur la scène internationale, 1xBet et Premier Bet travaillent dans différentes zones de domaine, y compris au Sénégal.Bien sûr, la chose la plus importante de notre examen - ce sont les applications mobiles des bookmakers: les deux bureaux ont des programmes propres de paris.1xBet a 3 offres pour différents systèmes - APK 1xbet pour Android, iOS et Windows. Premier Bet n'a qu'une app sous Android.Avec l'aide d'applications, on peut parier encore plus rapide sur le sport préféré et ce qui est très important - les programmes sont absolument gratuits!L'un des avantages de 1xBet est un grand choix d'événements sportifs, dont les résultats peuvent être mis en ligne et hors ligne. Les marchés les plus riches pour les sports populaires:✔️ football;✔️ tennis;✔️ basket-ball;✔️ hockey sur glace.Plus de 1 000 événements sont couverts tous les jours. La liste de pré-match comprend plus de 40 types de paris, y compris les championnats de la région. Même sur les matchs de football de la deuxième division dans les compétitions locales sur 1xBet, les paris sont acceptés dans 30 marchés ou plus. En raison du fait que la marge varie entre 4-6%, les parieurs ont la possibilité de miser sur des cotes élevées.Pour la commodité des joueurs les plus actifs, les développeurs du bookmaker russe ont créé un système unique Multi-Live, qui vous permet de suivre plusieurs événements à la fois.En outre, sur 1xbet.com, il y a une fonction 1xZone - c’est un système interactif dans lequel vous pouvez parier en devinant quel événement dans le match se produira le prochain.En ce qui concerne Premier Bet Senegal , la sélection des sports n’est pas si grande, mais 25 sports et même plus sont à votre disposition, y compris, les esports, sports virtuels. Les sports les plus populaires sont comme chez 1xBet - football, tennis, basket et hockey sur glace.1xBet a une excellente opportunité de regarder les matchs sportifs en direct. Il y a une fonction de streaming spéciale pour cela. Pour regarder des matchs diffusés, vous devez être un joueur enregistré et avoir un solde supérieur à zéro.Malheureusement, Premier Bet ne fournit pas encore cette fonctionnalité, mais il a une visualisation graphique des matchs en direct.Séparément, nous voudrions noter que l’application et le site 1xBet ont également la possibilité de gagner de l'argent en anticipant les changements des marchés financiers.Vous pouvez également tenter votre chance dans d'autres sections que le sportdans 1xBet:☛ Toto;☛ eSports;☛ Casino;☛ Jeux en ligne;Surtout récemment, le sport virtuel et l'eSport sont populaires parmi les parieurs. Les joueurs peuvent parier sur le football, le tennis, le basketball virtuels, courses hippiques et d’autre sports dans ces deux bookmakers.Premier Bet présente les sections avec le casino, loto, jeu Fast 3.Les deux bookmakers offrent un service populaire aujourd'hui - un Cashout avec lequel vous pouvez encaisser un pari.Le Cashout est utilisé pour l'assurance dans deux cas:1. Le match va selon un scénario favorable et vous prenez les bénéfices à l'avance. Vous recevrez moins que si vous gagnez un pari.2. Le match va selon un scénario défavorable et vous prenez le pari à l'avance. Le montant du remboursement sera inférieur au montant de la mise.Eh bien, en ce qui concerne les bonus et promotions, nous donnons encore un leadership à 1xBet, comme il a toujours la plus grande gamme de bonus et d'offres. Ici, vous trouverez un bonus cool pour 1 dépôt de 100$, ainsi que des bonus pour certains jours (mercredi, vendredi), des bonus sur les paris combinés, sur les paris par Telegram et une grande sélection sur le casino.Premier Bet a également un excellent choix d'offres - 400% sur le casino pour les nouveaux joueurs, ainsi que des cotes plus élevées, un programme de fidélité.L'inscription à 1xBet se produit instantanément si vous choisissez la méthode en 1 clic. Il y a aussi 3 autres façons - via email, numéro de téléphone, réseaux sociaux. Vous pouvez toujours faire un code promotionnel 130GOAL pour augmenter le premier dépôt.Premier Bet n’offre qu’une seule méthode de la création du compte - il faut saisir des données et confirmer le compte via le message envoyé au courriel.Dans 1xBet, vous pouvez recharger votre compte de nombreuses façons:· Orange Sénégal· Paydunya· Skrill· Sticpay· Free money· Wizall Sénégal· Visa· Neteller· et d’autres façonsPremier Bet Sénégal nous propose aussi Orange Money, Free Money, ainsi que Voucher, Wari.