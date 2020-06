"Menace de mort" : Aïda Mbodj a déposé sa plainte

La députée Aïda Mbodj, victime de "menace de mort" après avoir réclamé les auditions des ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Mansour Faye", a déposé sa plainte.



Selon Les Échos, l'ex- mairesse de Bambey a commis l’avocat Me Alassane Cissé pour prendre en charge ce dossier.



Le FRN, qui est venu à sa rescousse, est également prêt à commettre d’autres avocats pour l’ancien ministre d'État sous Me Abdoulaye Wade.