Menacé de mort, le journaliste Abibou Mbaye accuse nommément le DG de la RTS et...déballe!

Le torchon brûle entre les syndicalistes de la RTS et le Directeur Général de ladite boite. À preuve, cet audio que nous publions in extenso. Notre confrère Abibou Mbaye, pièce maitresse des syndicalistes, victime de menaces de mort, y accuse nommément Racine Talla. Non sans faire de graves révélations.

"Trois cadres journalistes de la RTS à la guillotine de la Direction Générale. Il s'agit d'abord de Cheikh Diop Chef de département de RSI et Dakar FM, Coordonnateur de Radio Sénégal Journaliste émérite, respecté. Ancien Chef de Station. Son seul tord est d' avoir refusé de signer une pétition qui affaiblit le Synpics- Rts. Il y'a également Khaly Nar Fall journaliste, 26ème promo du CESTI, chef de station , rédacteur en chef Politique internationale. Relevé de ses fonctions sans aucune faute à lui reprocher. Il lui est interdit d'antenne verbalement depuis mars 2021.

Et, enfin Oscar Tendeng parmi les plus jeunes des chefs de stations régionales de la Rts. Il été nommé chef de la toute nouvelle station régionale RTS Kédougou pour démarrer la radio. Nommé seulement en avril 2021 Chef de département, il est démis de ses fonctions par le même Racine Talla trois mois après, exactement le 28 juillet 2021 suite à son refus d'adhésion au nouveau Syndicat de la Direction Générale." laissera entendre Abibou Mbaye joint par dakarposte