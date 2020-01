Menacé par l’actrice Kalista sur Facebook: Mame Makhtar Gueye va saisir la justice

Entre Mame Makhtar Gueye, les jet-setters, et les actrices de téléfilms, c’est une vraie histoire de désamour. Après l’épisode Rangou qui n’a pas encore connu son épilogue, le « gendarme des bonnes mœurs » ouvre un autre front avec l’actrice Khadija Sy alias Kalista de la série « Maîtresse d’un homme marié. »

En effet, tout est parti d’un post sur Facebook relatif à un portrait sur Mame Makhtar paru dans l’édition du quotidien national « Le Soleil » de ce mercredi dernier. Réagissant sur cette publication, Kalista a mis en commentaire : « Beussam dina ñeuw" (son jour viendra) ! Et a même ajouté: "Lou yagoul nak (et ça ne saurait tarder)".

N’ayant pas compris le sens d’un tel commentaire, M. Gueye menace de saisir son avocat a riposté dans un post sur sa page Facebook. Post que nous vous livrons in extenso.





M#ALERTE_SÉCURITAIRE_DE_JAMRA !

(plaisanterie de MHM ou menace réelle?

--------------------------------------------

QUE CHERCHE à insinuer Khadija Sy, alias #Kalista_Sy, scénariste de la série-à-polémique "Maîtresse d'un homme marié" (MHM, sanctionnée récemment par une mise-en-demeure du CNRA, suite à une plainte de JAMRA, dénonçant ses dérives connues de tous)? Réagissant au post de #Regina_Sambou, relatif à un "portrait de Mame Mactar Guéye", paru dans l'édition du quotidien national "Le Soleil", de ce mercredi 22/01/2020, page 11, où, sous la plume du directeur de la Rédaction Sidy Diop, ma modeste personne y est dépeinte comme un "Homme multitâche, jamais en panne de combat, surfant sur les bonnes causes, au point de passer pour "un procureur- moralisateur", l'égérie de MHM a réagi par ce commentaire pour le moins insolite (voir capture d'écran ci-jointe).



ELLE Y DIT CLAIREMENT: "Beussam dina ñeuw" (son jour viendra) ! Et a même ajouté: "Lou yagoul nak (et ça ne saurait tarder)" (?!). Est-ce réellement une MENACE ou un quolibet? Nous n'en savons strictement rien. Mais telles sont les faits dans leur stricte réalité. À toutes fins utiles, puisque nulle ne sait de quoi demain sera fait, nous transmettrons sans délais ces captures d'écran à notre avocat et conseiller juridique maître Khassimou Touré, qui indiquera à JAMRA la conduite à tenir.



















seneweb