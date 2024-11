Menaces de prison/Abdoul Mbaye à Ousmane Sonko : « Prenez enfin conscience que vous n’êtes ni procureur, ni juge de siège ».

Le leader de l'ACT, membre de la coalition "Sénégal Kessé, Abdoul Mbaye, n'a pas apprécié les propos menaçants du PM sur l'affaire du général Kandé, muté en Inde. Dans un post sur X (ex Twitter), l’ancien Premier Ministre interpelle Sonko en ces termes : « S’il vous plaît, Monsieur le PM Ousmane Sonko, si le Sénégal est encore une République et non une dictature, au risque de me répéter, prenez enfin conscience que vous n’êtes ni procureur, ni juge de siège, et que vous ne pouvez décider d’envoyer quelqu’un « pourrir à Reubeuss », martèle-t-il.

Rappelons que lors de son meeting, ce vendredi à Ziguinchor, le Pm Ousmane Sonko avait mis en garde la classe politique sur les questions d'ordre sécuritaire, menaçant de prison ceux qui osent parler du dossier du général Kandé, en rapprochement avec la Casamance. « Ils n’ont qu’à répéter ce qu’ils avaient dit pour voir s’ils n’iront pas en prison », avertit-il.



















































































