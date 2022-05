Mercato- Liverpool s'active pour prolonger Sadio Mané

Après avoir recruté Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Xavi voudrait continuer sur sa lancée lors du prochain mercato. Insatiable, le coach du FC Barcelone compterait toujours renforcer son attaque cet été. Dans cette optique, Xavi aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, et notamment celui de Sadio Mané. Toutefois, Liverpool pourrait plomber les plans du Barça sur ce dossier.



Selon les informations d'Ekrem Konur, divulguées ce dimanche matin sur son compte Twitter, Liverpool serait en contact avec Sadio Mané et son entourage pour le prolonger. Alors que le champion d'Afrique sénégalais sera en fin de contrat le 30 juin 2023, les Reds de Jürgen Klopp s'activeraient pour refroidir les ardeurs de leurs prétendants. D'ailleurs, comme l'a confirmé le journaliste turc, le Bayern serait bien en embuscade sur ce dossier, mais n'aurait pas encore formulé d'offre officielle pour rafler la mise.