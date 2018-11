Mercato Médiatique- Le coordinateur du journal ENQUÊTE, Babacar Wilane dépose ses baluchons à Seneweb

C’est la saison des transferts dans la presse comme cela se fait par exemple dans la ligue américaine de basketball ou dans l'univers abscons du football Européen. Les défections se multiplient. On vit actuellement un phénomène d’osmose dans l'industrie médiatique. On enregistre un va-et-vient continuel de pisse-copies, animateurs, techniciens,...



Aussi bien à Futurs Médias, que chez Mamoudou Ibra Kane et Co, 2STV ...chaque groupe de presse convoite, particulièrement les jeunes talents en herbe.



Aux dernières nouvelles, dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que notre confrère Babacar Wilane a été discrètement coopté par Seneweb.

Formé à bonne école, précisément au CESTI, ce journaliste était jusqu'ici le coordinateur du très sérieux journal ENQUÊTE. Celui que ses confrères surnomment affectueusement Imam est décrit bosseur, rigoureux, doté, nous souffle t'on, d'un bon carnet d'adresses. Il émargeait à ENQUÊTE depuis 2013.



Victor Cherbuliez avait vu juste lorsqu'il écrivait dans un de ses ouvrages que nous vivons dans un pauvre monde que l'intérêt gouverne.