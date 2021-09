Merci M. Le Président

Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous n’avez cessé de mettre la ville sainte de Touba au cœur de vos politiques publiques.

Les grandes réalisations à votre actif dans la ville sainte sont innombrables. Ces réalisations touchent pratiquement tous les domaines. De l’autoroute Ila Touba, en passant par les lourds investissements dans l’assainissement, du central électrique qui réglera définitivement le problème de l’accès à l’électricité dans toute la ville, et du nouveau hôpital de niveau 3 inauguré samedi dernier.

La place que vous accordez à Touba n’est plus à démontrer. Vous êtes conscient des enjeux de la ville et vous œuvrez à travers les les directives que vous ne cessez de donner à votre gouvernement. Nous en avons comme preuve, les innombrables visites des autorités étatiques dans la ville sainte de Touba pour constater l’évolution des grands chantiers que vous avez entamés dans le seul but d’améliorer les conditions de vie des populations.

Vous avez la reconnaissance de la population de Touba et de son Khalif General, votre Père et ami Serigne Mountakha Mbacké.

Sachez, Monsieur le Président, que vos efforts ne seront pas vains, car comme vous l’avez si bien dit Serigne Mountakha, tout ce que vous faites pour la ville, vous le faites pour Serigne Touba. Et ce dernier est vous le rétribuera au centuple.

Continuer Monsieur le Président l, continuer dans cette dynamique de valorisation de la ville Sainte, qui est sur le plan démographique et économique, la deuxième ville du Sénégal.

Milles merci, nous ne vous le dirons jamais assez.





Abdou Lahad Touré Responsable APR à Touba