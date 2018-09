Elle est belle et fait son leur métier avec talent, charme et humour, pour dire le moins. Malheureusement, l’animatrice de Hi-TECH221 sur la Tfm, nous voulons nommer Merry Bèye Diouf n'est, apparemment, plus fréquente sur la chaîne télé de "YOU". Que se passe t'il?

Dakarposte vous promet de "creuser" pour en savoir davantage.