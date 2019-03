Message à toutes les femmes du monde !

A toutes les femmes

A la mère qui nous a porté, aimé, câliné,

A la demoiselle qui nous a appris à aimer,

A l’amie qui nous a soutenu, guidé,

A la femme, cette complice, cette partenaire, cette alliée,

A la maman, qui fédère la famille et apporte joie et gaité,

Toutes les femmes méritent d’être célébrées !



Bonne journée de la femme



On dit que les femmes sont la beauté, le charme, la délicatesse et la douceur d’âme.



Que cette journée qui t’est dédiée t’apporte autant de joie que tu en répands autour de toi…