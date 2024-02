Message de Diouf et Wade aux Sénégalais: l' empreinte invisible de Karim Wade derrière cette déclaration

A qui profite, ce communiqué d'appel à la paix et au Dialogue, attribué aux ex Chefs d 'Etat sénégalais, Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade. Rien ne peut prouver l'authenticité de ce document, si ce ne sont des signatures apposées à un texte, qui a été distribué par des militants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à la presse, quelques heures avant d'être posté et commenté sur X ( ex Twitter) par Wade-Fils.

Karim Meissa Wade profite bien de cette situation qui semble très propice et bénéfique pour lui et sa coalition K24, pour aller dialoguer et être retenu dans la prochaine course pour la présidentielle du 15 décembre 2024.



Comme par miracle, le candidat recalé par le Conseil constitutionnel rebondit sur la déclaration conjointe pour appeler à l'apaisement , au dialogue et à la réconciliation nationale. "Je salue avec respect et admiration la déclaration conjointe des anciens Présidents de la République, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Leur appel à la paix, au dialogue et à la réconciliation nationale résonne comme un rappel puissant de l'héritage démocratique que nous devons préserver. Leur engagement pour un Sénégal uni et pacifique inspire notre lutte pour une élection présidentielle libre, inclusive et équitable", a écrit Karim Wade, commentant la déclaration conjointe.



Wade-fils, en profite pour présenter ses condoléances aux familles des jeunes disparus lors des récentes manifestations. "En ces moments de tristesse à la suite des manifestations, mes condoléances vont aux familles des jeunes disparus. Il est essentiel de forger un avenir où notre jeunesse trouve sa place dans la prospérité du Sénégal, loin des tragédies de la mer et des manifestations violentes. L’avenir de notre jeunesse réside dans le développement et la transformation du Sénégal. C’est à nous de construire ce Sénégal!".























































dakaractu