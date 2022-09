Messi rattrapé par un scandale !

Incendies monstrueux, sécheresse historique et pénuries de certaines matières premières: l’été 2022 restera dans les mémoires. Le réchauffement climatique est devenu prégnant et oblige à une prise de conscience. Les mauvais comportements sont d’ailleurs pointés du doigt et il ne fait pas bon posséder un jet privé, devenu un symbole de l’indécence de certains.



Le milliardaire Bernard Arnault, qui voit chacun de ses vols répertoriés sur le compte laviondebernard. Jeudi, le compte aux 82 000 abonnés a diffusé l’activité d’un autre jet privé, celui de Lionel Messi. Au total, son avion a effectué plus de 50 vols, sillonnant le monde de Londres à Rosario en passant par Nice, Fort-Lauderdale, Montevideo où Sao Paulo.



Une empreinte carbone XXL

Au total, l’avion du meneur de jeu parisien aura parcouru près de 100 000 kilomètre et émis 1502 tonnes de CO2 sur la période juin-août 2022, soit l’équivalent de l’empreinte carbone d’un Français moyen en 150 ans



L’avion, un Gulfstream V modèle de 2004. estimé à près de 12 millions d’euros, n’appartient toutefois pas à Lionel Messi mais à une une société qui l’exploite. L’Argentin a néanmoins tout le loisir d’en faire profiter ses proches comme il l’a fait cet été en le mettant à disposition de Luis Suarez pour son grand retour au Nacional, en Uruguay.