Météo : Des pluies attendues cette nuit à Dakar et dans plusieurs régions.

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie informe que des orages et pluies sont attendus cette nuit sur les régions de Louga, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Ziguinchor, Thiès et Dakar.



Une annonce qui intervient quelques heures après les fortes précipitations qui ont été enregistrées ce vendredi causant d'importants dégâts matériels et humains.