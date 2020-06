Meurtre à Touba : Comment Modou Lo a été assommé et égorgé par son bourreau

On sait un peu plus sur l’identité de l’homme qui a été retrouvé mort à Touba, au domicile de Serigne Fallou Mbackè. Selon nos confrères de Dakaractu, il s’appelait Serigne Modou Lô, un homme très connu à Touba et qui avait l'habitude circuler la nuit aux alentours de la grande mosquée parcourant les Khassaïdes de Serigne Touba.



Selon notre source, Modou Lo avait une altercation avec son bourreau qu’il demandait de quitter les alentours de la mosquée. Ce que ce dernier refusait de faire.



Au cours de leur bagarre, l’homme en question lui a administré un coup de gourdin sur la tête, avant de le poursuivre jusqu’au domicile du 2e khalife général des mourides où il l’a finalement égorgé.



Son meurtrier ne prendra même pas la peine de fuir. Il sera arrêté par les limiers de Gouy-Mbind. La rumeur laisse fiévreusement entendre que le meurtrier ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.



Modou Lô est présentement au niveau de la morgue de l'hôpital Ndamatou de Touba





































seneweb