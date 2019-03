Meurtre de Henri Diatta : Ce que risque la lycéenne, Henriette Sambou

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Henriette Sambou est dans de sales draps. Cette lycéenne qui préparait le bac et qui fréquente les cours privés « Nelson Mandela » dans la commune de Diourbel, a tué Henri Diatta, un professeur qui sert à Fass Barigo, qu’elle a poignardé dans le bar de sa mère à Ngohé, ce dimanche. Au pire des cas, la lycéenne en classe de terminale, sera jugée devant la Chambre criminelle pour meurtre.

Et dans ce cas de figure, elle risquerait entre cinq ans de prison et la perpétuité. Mais au regard des événements ayant conduit à la mort de l'enseignant, et des circonstances dont pourrait profiter la jeune fille, les dispositions de l’article 294 du code pénal devraient lui être appliquées.

Et là, Henriette Sambou pourrait être inculpée et jugée en flagrants délits pour coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner. Et suivant lesdites dispositions de l'article 294, elle pourrait écoper de peine de prison ferme entre un et dix années d’emprisonnement ferme.