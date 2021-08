Meurtre de Lobé Ndiaye : Le féticheur malien et l'amie de la victime envoyés en prison

Du nouveau dans l'enquête sur le meurtre de la jeune Lobé Ndiaye.

En effet, le féticheur Hamidou Sidibé et l'amie de la victime, Awa Sow, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt, ce vendredi. Ce, suite à leur face-à-face avec le juge du 7e cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs et assassinat".



Quant au taximan, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour complicité.