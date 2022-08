Meurtre de Mouhamadou Lamine Dramé en Allemagne / Supposés troubles mentaux de la victime : Sa famille établie à Ndiaffate apporte un démenti.

C'est une véritable tragédie qui a frappé la famille Dramé de Ndiaffate, à la suite du meurtre de son fils par la police de Dortmund.



Son père Lamine Dramé, n'en revient toujours pas. "J'ai été informé de la mort de mon fils. Et on m'a dit qu'il a été abattu par la police allemande".



Interrogé sur l'état de santé mental de son défunt fils, Lamine Dramé de préciser. " Certains disent qu'il souffrait de troubles mentaux. Je tiens à répondre à ces gens qu'ils se trompent car mon fils était bien portant et n'avait aucun problème mental".



Du côté de sa mère, c'est un coup dur. Elle nous rappelle les projets de son fils, la voix complètement cassée. "Il nous avait promis, ma coépouse et moi, de nous emmener à la Mecque. Il disait qu'il aimait beaucoup l'entente qui régnait dans la maison", a-t-elle regretté, les larmes aux yeux.



La maire de Ndiaffate, Astou Ndiaye, qui est une cousine de la victime, a informé pour pour sa part, que les autorités sénégalaises sont à pied d'œuvre pour le rapatriement du corps.





Pour rappel, Mohamed Dramé a subi les foudres de la police allemande et aurait reçu 5 balles. L'incident se serait produit dans un centre d'aide à la jeunesse. La victime y serait pensionnaire depuis son arrivée en Allemagne en tant que réfugié mineur non accompagné...

























