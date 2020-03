Meurtre de l’Américain Mouhamed Cissé : Un deuxième suspect arrêté à Dangara

L’enquête sur le meurtre du jeune Américain Mouhamed Cissé, tué à Fass Kahone, à Kaolack, commence à livrer ses premiers secrets. Selon le journal «Kritik», un autre suspect du nom de Dialigué a été arrêté à Dangara, à 17 km de Kaolack, le mercredi 26 février.



Pour le moment, renseigne le journal « aucun aveu de sa part, mais les résultats de l’enquête ressortent qu’il n’a eu aucun alibi pour le jour du meurtre et son téléphone était éteint. Tout ce qu’il a donné comme justification s’est révélé faux. Suite à une dénonciation des Renseignements généraux, la Section de Recherches de Kaolack l’a mis sous surveillance. Ce qui a conduit à son arrestation ».



Le journal d’ajouter que « le prévenu a été présenté ce lundi 2 mars au juge d’instruction. Et il croupit actuellement à la maison d’arrêt et de correction de Kaolack».