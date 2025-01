Meurtrier de Diary Sow : Tout savoir sur Modou Fall, un drogué expulsé d'Europe

Les témoignages recueillis auprès de ses proches dévoilent une triste réalité : alors qu’il venait à peine de sortir de l’adolescence, ses parents, dans un dernier sursaut d’espoir, décidèrent de l’envoyer en Europe. « C’était pour lui donner toutes les chances pour réussir sa vie », souffle un de ses proches, interviewé, hier mercredi, par L’Observateur.



Mais en Europe, El. H. Modou Fall n’a pas trouvé l’ascension espérée. Bien au contraire, il a rapidement glissé dans les abîmes du vice. Absorbé par le milieu des marginaux, il s’est adonné à la drogue et au trafic. Lorsque ses parents, restés au Sénégal, eurent vent de sa chute, ils tentèrent de le ramener. Mais l’homme, tel un fantôme échappant à l’emprise de ses géniteurs, leur oppose un refus catégorique. Jusqu’à ce que le sort, implacable, ne se mêle de ses affaires. Arrêté, jeté dans un avion, il a été rapatrié de force au Sénégal, mais son retour ne marquait pas la fin de sa descente.



De retour aux côtés de sa famille, El. H. Modou Fall demeure inchangé. Il continue de multiplier les frasques, se mêlant souvent à des coups fumeux, renforçant sa réputation d’escroc et de drogué. Une existence en dehors des clous, loin des lois de la société, qui l’a propulsé vers l’irrémédiable : une chute vertigineuse dans le gouffre de la criminalité. Un meurtre, un acte aussi odieux que sordide, qui continue de défrayer la chronique à Malika.



El. H. Modou Fall a été placé en garde à vue et sera déféré au parquet pour « meurtre avec acte de barbarie et tentative de viol sur une mineure de moins de treize ans ». Un prédateur, un tueur, dont le visage se dévoile enfin après des années d’ombre et de perfidie, comme le rapporte L’Observateur.