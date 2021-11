Meurtris par un accident mortel, "Touldé Gallé" et "Doubangué" pleurent ses trois fillettes décédées

Les villages de Touldé Gallé et Doubangué meurtris par un terrible accident mortel, trois filles tuées sur le coup, d'autres victimes blessées

Les habitants de Touldé Gallé ont été réveillés par un terrible accident de la circulation ayant eu lieu ce matin entre 7h et 8h à hauteur du village qui a fait trois morts et des blessés parmi les élèves de leur collège.

Les victimes, toutes des filles, sont originaires du village de Doubangué non loin de Touldé Gallé.

Elles ont été heurtées par un véhicule 4X4 suite à l'éclatement d'un pneu. Les circonstances seront mieux élucidées , très certainement, par la gendarmerie de Ndioum.

Je m'incline devant la mémoire de ces pauvres élèves dont trois sont décédées sur le coup et d'autres blessés alors qu'ils étaient sur le chemin de l'école suite à cette horrible accident.

Le récit fait état de scènes de fortes émotions des élèves qui s'étaient rendus sur les lieux mais le village de Doubangué est aussi secoué.

Je crois qu'un suivi médical serait approprié sur le plan psychologique. Car la perte cruelle causée par cette tragédie secoue tant les élèves, enseignants du CEM que les habitants des villages de Doubangué et de Touldé Gallé.



Amadou DIA

Conseiller municipal

Commune de Dodel

Arrondissement Gamadji Saré

Département de Podor

Région de Saint-Louis