Mgr André Guèye prône ‘’un pacte d’unité’’ pour bâtir ‘’le Sénégal de nos rêves’’

L’archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Guèye, a invité, lundi, les Sénégalais, dans toutes leurs composantes, à sceller ”un pacte d’unité, de réconciliation et de paix pour bâtir le Sénégal de nos rêves”.



‘’Il nous faut, chefs religieux, régulateurs sociaux, hommes politiques de tous bords, acteurs de la société civile, patronat, organisations de jeunes et de femmes, syndicalistes et leaders d’opinion, susciter l’espérance pour ne pas dire ressusciter l’espérance, sceller un pacte d’unité, de réconciliation et de paix pour bâtir le Sénégal de nos rêves’’, a-t-il déclaré, faisant allusion au dialogue national initié par le président de la République, du 28 mai et 4 juin dernier.



L’archevêque de Dakar s’exprimait en marge de la célébration de la fête de la Pentecôte dans le cadre de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine sur le thème ‘’Marie, mère de l’espérance, marche avec nous‘’.



‘’En ce moment où nous scrutons avec espérance les fruits du dialogue politique, qui a cristallisé la participation efficiente de nos forces vives, nous sommes heureux de pouvoir affirmer que nous sommes un grand peuple, une grande nation dont les filles et fils sont capables malgré [leurs divergences] de se retrouver autour de l’essentiel et de bâtir des consensus forts pour un développement intégral pour notre pays’’, s’est réjoui le religieux.



Monseigneur Guèye a assuré que ”dans cette aventure heureuse, de construction de notre pays sur des bases solides et justes, l’Eglise sera toujours au rendez-vous’’.



Il a ainsi prôné ‘’une paix durable et juste fondée sur le respect des droits fondamentaux humains’’.



‘’La paix dans notre paix, comme partout dans le monde, ne peut pas être obtenue par des moyens qui la contredisent’’, a-t-il prévenu.



‘’Notre pays est fier de préserver l’héritage de la cohésion, gage de la paix sociale qui est aussi l’héritage d’une laïcité positive abreuvée aux sources d’une société sénégalaise naturellement intégrée où la diversité confessionnelle est vue (…) comme une richesse réelle qui appelle et anoblit la liberté de culte et de conscience’’, a salué Mgr André Guèye.



‘’Nous tenons à cette laïcité, pas parce que nous sommes inquiétés dans nos pratiques religieuses non, mais parce que la laïcité fait l’identité singulière de notre jeune démocratie’’, a-t-il souligné.



Quête d’espérance



L’archevêque de Dakar a également tenu à rappeler que ‘’l’espérance que nous sommes invités à redécouvrir aujourd’hui particulièrement, et tout au long de cette année jubilaire, est, à vrai dire, notre quête permanente qui nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur cette terre’’.



Selon lui, la Vierge ‘’Marie, qui est le signe de l’accomplissement de notre destinée finale, guide et soutient cette espérance pour nous qui sommes encore en chemin’’.



Il a salué la beauté de ‘’cette communion autour de Notre-Dame-de-Popenguine’’, tout en priant pour ‘’que le Seigneur nous garde dans cette communion dans la paix et dans la fraternité’’.





























