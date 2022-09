Mimi Touré : Pourquoi tant de haine ? (Amadou Lhomme Faye)

Au lendemain de l’élection à la présidence de l’Assemblée nationale de l’Honorable Amadou Mame Diop, Madame Mimi Touré, qui dirigea la liste nationale de BBy aux dernières législatives, crut bon de ruer dans les brancards avec une grande inélégance, pour contester le choix porté sur le Docteur Diop au nom du groupe de BBY

L’ancien PM de Macky Sall, s’est plaint de la manière dont elle fut à son avis écartée, mettant sa mésaventure politique sous le fait de son appartenance à la gent féminine et appelant toutes ses consœurs à une rébellion inconvenante.

Soyons clairs, Mimi Touré ne peut pas venir aujourd’hui décider de se servir des femmes sénégalaises comme bouclier politique, allant s’en plaindre sur les antennes médiatiques du monde entier, juste parce qu’elle n’aura pas réussi à avoir le soutien de BBY ou de l’APR ou de Macky Sall lui-même.

En 10 ans da compagnonnage avec Macky Sall à des postes de très haut niveau de responsabilité, Mimi Touré n’a RIEN fait pour les femmes, et c’est parce que sa fierté lui semble avoir été bafouée, qu’elle agite le drapeau de sa condition de femme.

Mimi Touré doit comprendre l’essentiel. Le Président Macky Sall a pris une sage décision, car il a compris que notre « Mimi nationale », ne représente rien politiquement et il l’a su dès après le résultat des législatives. Elle n’a jamais gagné aucune élection et n’a jamais été élue, donc il était dangereux qu’encore une fois il la nomme en regard de l’équilibre législatif de l’Assemblée Nationale actuelle. Le Docteur Mame Diop au moins lui, a été élu maire et député depuis des années.

Mimi Touré doit savoir raison garder. Toutes ses fonctions publiques ont été du fait d’un décret du Président Macky Sall, et si elle a pu être député, c’est juste parce qu’il l’a désignée comme tête de liste nationale de sa coalition.

Durant ces dix dernières années, elle a bénéficié à plusieurs reprises de la confiance du Président de la République, accédant pratiquement à toutes les stations nominatives. Au moment où d’autres militants compétent délaissés, méritaient aussi cette confiance.

Elle a aussi bénéficié de cette confiance une nouvelle pour diriger la liste de Benno Bokk Yaakaar au moment où d’autres se battaient pour ce privilège.

Avec cet énième échec à l’élection du président de l’Assemblée nationale, Aminata Touré paie l’addition d’une pensée politique gravée dans le conflit, l’intrigue et la surenchère. Alors vouloir faire porter le chapeau de son échec politique et personnel au Président Macky Sall, qui est allé la chercher alors qu’elle était au creux de la vague, cela a un nom : ingratitude.

Mais il y a plus cocasse, ce sont ses pertes de mémoire, lorsqu’elle s’attaque avec tant de virulence au chef de l’état, oubliant la leçon de conduite républicaine qu’elle donnait alors à Abdoul Mbaye, quand son prédécesseur à la Primature lançait son parti politique.

Mimi Touré taclait ainsi celui qu’elle venait de remplacer au 9ème étage du Bulding Administratif en disant mielleuse : « Même s’il choisit d’être dans l’opposition, l’argument de la persécution politique et la victimisation ne peuvent pas prospérer... Évoquer l’inquisition politique pour se soustraire à la justice c’est des arguments déjà entendus. Mais bon, la vie politique sénégalaise a vu passer beaucoup de trains ».

Elle devrait prendre celui de l’honneur