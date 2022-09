Mimi Touré en perte de vitesse – Sa séparation d’avec Macky Sall est consommé

Sans jouer les mauvaises langues, on peut affirmer qu'Aminata Touré dite Mimi ne sera pas le prochain Premier ministre.

Elle l’a déjà été une fois et n’a pas donné satisfaction, aussi elle n’a aucune chance de le redevenir (lire papier sur la Une de dakarposte).

C’est d’ailleurs elle-même qui s’est tiré une balle dans le pied en boycottant la séance de vote pour le président de l’Assemblée nationale.

De plus, elle s’est fendue d’un tweet où elle expliquait que le choix de Macky Sall pour occuper le perchoir n’est qu’une affaire de " belle -famille ".

C’est donc le clash entre Macky et Mimi.

Mais en vérité, ses états d’âmes laissent Macky de marbre parce qu’il n’a plus confiance en elle. Or, on dit bien chez nous que " denkaanee koulaa doy ", autrement dit on ne confie une responsabilité qu’à une personne dont on a confiance.



D’ailleurs, pour confirmer son divorce d’avec l’APR, Mimi Touré a quitté le groupe whatsapp dénommé les "Boucliers du Président" dont font partie tous les grands responsables de l’APR, y compris les ministres, conseillers spéciaux et autres DG. Où va-t-elle déposer ses baluchons ? On verra bien si elle retournera chez les communistes, sa famille naturelle.











