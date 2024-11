Mimi Touré vide son chargeur sur Ismaila Madior Fall

"Après son dérapage sur l’affaire des gendarmes disparus Fulbert Sambou et Didier Badji suivi de ses plates excuses publiques, on pensait que le Professeur Ismaïla Madior Fall en avait fini avec ses sorties intempestives plus politiciennes que juridiques. Dans une sortie récente, Ismaïla Madior Fall passe par dessous la jambe des dispositions de la Haute Cour de Justice du Sénégal, la Cour Pénale Internationale et tous les autres mécanismes du Droit International Pénal pour nous inventer le concept de L’IMMUNITÉ TOTALE ET ETERNELLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.



Euskeuy !



Hissein HABRE, ancien Président du Tchad jugé et condamné au Sénégal, vous vous souvenez, Mr l’ancien Garde des Sceaux ?



Quel reniement de la lutte contre l’impunité !" post l'ex Premier Ministre du Sénégal, Aminata Touré