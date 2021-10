Mine antipersonnel à Kandiadhiou : Ce qu'on sait sur les élèves et étudiants morts dans l'explosion

L’accident survenu vendredi dernier au village de Kandiadhiou dans la commune d’Oulampane (nord Sindan) et ayant fait 5 morts et une douzaine de blessés dont 5 dans un état grave a livré d’autres secrets.



Pour des mesures de sécurité, l’école élémentaire de deux classes physiques mais de trois ordres d’enseignement que sont le Cours d’initiation (C.I), le cours élémentaire 1ère année (C.E.1) et le cours moyen 1ère année (C.M.1) est momentanément fermée sur ordre de l’inspecteur de l’éducation et de la formation (I.E.F) de Bignona. Les deux enseignants dont le directeur sont invités à quitter les lieux en attendant que la situation revienne au calme.



A propos de la mine, un habitant du village explique qu’elle a été probablement posée la nuit du jeudi au vendredi puisque la route sur laquelle elle a été posée relie le village de Salobéné et celui de Kanilayes en Gambie et est très fréquentée aussi bien par les élèves que les militaires. « Nous l’avons tous empruntée le vendredi d’avant pour nous rendre à Kanilayes à pied et rien ne s’est passé » témoigne notre source. « Il ne peut s’agir que d’une nouvelle pose de mine anti personnel » poursuit notre interlocuteur qui précise que dans le groupe qui revenait de la mosquée de Kanfenken vers Salabéné et qui a sauté sur la mine, figuraient une vingtaine de personnes.



Il s’agit des cinq morts : Arona Diéme, étudiant en licence3 à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Yaya Sambou Diémé, nouvellement admis au BFEM et orienté au lycée d’Oulampane. Il y a aussi les trois élèves de C.M.1 de l’école élémentaire de Kandiadhiou que sont Alassane Dady Badji, Ismaïla Coly et de Lamine Aboyo Diémé. A cette liste macabre, s'ajoutent selon notre source, douze blessés dont 5 dans un état grave.































seneweb