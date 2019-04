Ministère de Assainissement : Mansour Faye laisse "une bombe" à Serigne Mbaye Thiam

Avec le départ de Mansour Faye de la tête du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à la faveur du dernier remaniement ministériel, les populations des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel peuvent, enfin espérer pouvoir bénéficier, selon Source A, d'un programme d'assainissement, d'un montant de 220 millions de dollars pour réaliser 20 000 latrines, financé depuis plus d'un an par la Banque mondiale.

Mais, il se trouve que la Direction de l'Assainissement a été écartée au profit de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas). Une entorse à ses procédures que la Banque mondiale a dénoncé en retenant purement ses billes. Une manne qui devrait servir à rattraper le gap de près de 65% de défaut de couverture en assainissement du Sénégal. Pour un chantier, en voilà un pour Serigne Mbaye Thiam qui hérite de ce ministère.