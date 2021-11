Ministère de l’Intérieur : le Budget 2022 en hausse de 19 milliards de F CFA

Le budget de l’exercice 2022 pour le ministère de l’Intérieur est connu. De 129 milliards 852 millions 356 milles 675 F CFA, il va passer 149 milliards 500 millions 996 milles 472 CFA soit une hausse de 19 milliards 648 millions 659 milles 797 F CFA.



Selon le gouvernement, c’est pour les programmes « pilotage, gestion et coordination administrative, Sécurité publique, Sécurité civile, Administration territoriale, Gouvernance électorale et fonds de lutte contre les incendies » qui vont être la base de la politique du ministère de l’Intérieur.



Ainsi, avec un budget sécuritaire de 75 milliards 170 millions 526 milles 235 F CFA en 2022 contre 66 milliards 545 millions 932 milles 168 F CFA en 2021, ce programme va permettre d’acquérir des équipements qui vont permettre de lutter contre les contrevenants et l’acquisition de biens et services pour la sécurisation des citoyens.



Seulement, cela c’est le discours officiel. Dans la réalité, le président Macky SALL dont le fauteuil a failli culbuter au mois de mars dernier se donne les moyens de faire face à d’éventuelles manifestations.



































































walf.net