Ministère de la Santé : Diouf Sarr et Dr Aloyse versent des larmes

Le Dr Aloyse Waly Diouf, a rencontré, hier, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Source A revient sur les coulisses du tête-à-tête d’au-revoir entre les désormais ex-collaborateurs. Selon le quotidien, il y a eu des sourires, des échanges de civilités et des hommages réciproques entre les deux hommes. Mais, il n’y avait pas que ça. En effet, étreints par l’émotion, ceux qui formaient, depuis des années, un tandem marqué du sceau de la complicité, voire de la complémentarité, ont également versé, à l’occasion, de chaudes larmes.

"C’est le ministre qui m'a demandé de rejoindre mon poste"

Quant aux journaux Le Quotidien et L’AS, ils signalent, dans leur livraison de ce samedi, que Dr Aloyse Waly Diouf, qui doit quitter le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour un poste à l’Organisation mondiale de la santé (Oms) où il doit prendre fonction à la fin du mois de juin, a révélé, afin que nul n’en ignore et pour contrecarrer les éventuelles velléités de supputations, que c'est le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui lui a demandé de rejoindre son poste. "Il n'y a ni limogeage ni démission", s'empresse-t-il de préciser.