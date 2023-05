Ministère des Sports : Les dépenses somptuaires de Yankhoba Diatara

Quelques semaines seulement après sa démission du ministère des Sports à la suite de la sortie de son parti « Rewmi » de la mouvance présidentielle, Yankhoba Diattara est-il la risée de ses ex-alliés ? En tout cas, beaucoup d’interrogations sont faites sur la gestion du budget de l’équipe nationale de football lors du dernier Mondial. D’abord, selon la Rfm, qui cite des sources, 11 milliards 35 millions F Cfa ont été décaissés sur un budget de 14 milliards F Cfa, qui devrait couvrir la totalité de la participation des Lions au Qatar. Alors que la bande à Aliou Cissé a été éliminée en huitièmes de finale par l’équipe de l’Angleterre (3-0).



Pire, selon les mêmes informations, rien que les deux matches amicaux de préparation contre la Bolivie et l’Iran ont coûté plus de 2 milliards F CFA.



Comment justifier ces énormes dépenses ? Les enquêteurs de la Cour des comptes vont certainement édifier les Sénégalais.



Autre énigme : quelque 800 millions F Cfa ont été pris dans les comptes du Trésor et dont les justifications ne sont pas encore disponibles. Malgré tout, des factures impayées comme celle de l’hôtel où l’équipe nationale de football tient ses rassemblements à Diamniadio ne sont pas payées parce que jugées extrêmement salées, selon toujours la Rfm.



A noter, par ailleurs, que le véhicule de fonction du ministre sortant, Yankhoba Diattara, acquis en location, aurait coûté 200 millions F Cfa, selon toujours ces informations. S’agissant de son bureau, le changement des meubles a coûté 60 millions F Cfa. Et lors du séjour au Qatar, le Dage du ministre des Sports d’alors a pris en charge 51 personnes sur fonds propres, informe la même source.



















































seneweb