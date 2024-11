Ministère des Sports : Plus de 7 milliards volatilisés en trois mois sans justificatifs, les révélations alarmantes de khady Diène Gaye

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 1 Novembre 2024 à 15:36 modifié le Vendredi 1 Novembre 2024 - 15:38

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, n’a pas mâché ses mots. Elle a fait des révélations fracassantes sur le budget destiné aux compétitions sportives internationales. Selon elle, plus de 7 milliards de Fcfa a été épuisé en trois mois, laissant derrière lui un trou béant de plus sans aucune justification.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports vient de faire des révélations sur le plateau de Walfadjri. Dans une émission, elle a dressé un tableau troublant sur la gestion des fonds. Selon elle, les finances censées soutenir les projets sportifs pour toute l’année 2024, ont été pulvérisées en trois (03) mois. Elle souligne que ce dérapage budgétaire pose de graves questions sur la gestion des fonds publics destinés aux activités sportives.



Le ministre a parlé de documents d’audit, sur un budget total de 7.910.800.844 Fcfa, seuls 580.250.000 Fcfa sont appuyés par des justificatifs clairs. La différence, colossale, de 7.330.550.844 Fcfa reste sans explication alors que ce budget était censé soutenir les rêves et les ambitions de nos athlètes.





Sur une enveloppe de 7.802.800.844 Fcfa, presque tout soit 7.802.800.100 Fcfa a été dépensé. Ce solde ridicule semble presque ironique, comme un clin d’œil amer à la transparence oubliée.





























































walf

